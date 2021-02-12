Загоряння ліквідували, загрози для життя членів екіпажу немає.

Пожежу на судні "Prince 4", яке вийшло у Чорне море з порту Миколаєва з вантажем зернових, ліквідовано.

Про це повідомляє Державна служба морського та річкового транспорту України у Facebook.

До ліквідації пожежі залучили буксири. Загрози для членів екіпажу немає. На момент інциденту екіпаж та капітан судна відмовилися його покидати й боролися з вогнем.

Пожежа на судні "Prince 4": фото, відео

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Автор: Юрій Годован