Пожежа на судні / facebook.com/MaritimeAdm
Пожежу на судні "Prince 4", яке вийшло у Чорне море з порту Миколаєва з вантажем зернових, ліквідовано.
Про це повідомляє Державна служба морського та річкового транспорту України у Facebook.
До ліквідації пожежі залучили буксири. Загрози для членів екіпажу немає. На момент інциденту екіпаж та капітан судна відмовилися його покидати й боролися з вогнем.
Пожежа на судні "Prince 4": фото, відео
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