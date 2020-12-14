Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

У Харкові під час гасіння пожежі у дев’ятиповерхівці вогнеборці виявили тіла двох людей.

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Як інформує ГУ ДСНС України у Харківській області, 14 грудня о 03:57 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла 9-ти поверховому житловому будинку на вул. Академіка Вальтера, 7 у Київському районі Харкова.

До місця виклику було спрямовано 6 оперативних пожежно-рятувальних відділень на автоцистернах і автодрабина. Прибувши за викликом, вогнеборці встановили, що пожежа відбувалась у квартирі на 7-му поверсі, де горіли домашні речі на площі 40 кв. м. В результаті пожежі утворилась сильне задимлення.

«Під час гасіння вогню у палаючій квартирі бійці ДСНС виявили тіла двох загиблих людей, особи яких наразі встановлюються. З небезпечних задимлених зон на свіже повітря евакуювали 12 мешканців», - йдеться у повідомленні.

Пожежу було локалізовано о 06:30 та ліквідовано повністю о 06:57.

До робіт з пожежогасіння залучались біля 35 чоловік особового складу ДСНС та 9 одиниць основної та спеціальної пожежної техніки.

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Автор: Світлана Макринська