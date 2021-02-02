Зловмисник поранив сокирою у "Епіцентрі" двох охоронців, але його затримали.

Зловмисника, який підпалив торгівельний центр «Епіцентр» у Первомайську (Миколаївська область), слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції в Миколаївської області Сергій Шайхет на сторінці у Facebook.

Він нагадав, що зловмисником виявився 37-річний чоловік, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

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Його дії слідчі Первомайського районний відділ поліції кваліфікували за ч. 2 ст. 194 КК України "Умисне знищення або пошкодження майна" та ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України "Замах на умисне вбивство".

«За скоєне йому загрожує до довічного позбавлення волі», - написав Шайхет.

Пожежа в епіцентрі в Первомайську

Сьогодні стало відомо, що в місті Первомайськ Миколаївської області рятувальники ліквідують пожежу в торговому центрі "Епіцентр".

За даними поліції, пожежу влаштував 37-річний чоловік, озброєний ножем і сокирою. Він поранив у сутичках двох охоронців, але його затримали.

В "Епіцентрі" заявили, що паліїв у Первомайську було двоє: другого шукають правоохоронці.

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Автор: Денис Прядко