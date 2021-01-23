При пожежі в Харкові загинули 15 людей / фото REUTERS
Київський районний суд м. Харкова обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи про пожежу у будинку для літніх людей.
Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Харківської області.
43-річній дружині орендаря пансіонату В'ячеслава Кравченка обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
Читайте такожВрятовані з пожежі у Харкові розповіли про умови утримання в будинку для літніх людей
Раніше суд обрав аналогічний запобіжний захід Кравченку.
Смертельна пожежа у Харкові: що сталося
- 21 січня у Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, сталася пожежа, внаслідок якої загинули 15 осіб, 5 госпіталізували.
- За фактом пожежі поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.
- Слідчі перевіряють чотири основні версії виникнення пожежі: внаслідок підпалу, внаслідок необережного поводження з вогнем в побуті або з електроприладами, а також через замикання електромережі.
- Правоохоронці затримали і повідомили про підозру чотирьом особам, серед них - власник домоволодіння, який здав будівлю під пансіонат, орендар будинку та його дружина - директор приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, а також адміністратор.
- Кабінет міністрів створив урядову комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова з розслідування причин пожежі.
- У зв’язку з трагедією президент оголосив 23 січня днем жалоби.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram