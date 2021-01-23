Її заарештовано на 60 діб.

Київський районний суд м. Харкова обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи про пожежу у будинку для літніх людей.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Харківської області.

43-річній дружині орендаря пансіонату В'ячеслава Кравченка обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

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Раніше суд обрав аналогічний запобіжний захід Кравченку.

Смертельна пожежа у Харкові: що сталося

21 січня у Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, сталася пожежа, внаслідок якої загинули 15 осіб, 5 госпіталізували.

За фактом пожежі поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Слідчі перевіряють чотири основні версії виникнення пожежі: внаслідок підпалу, внаслідок необережного поводження з вогнем в побуті або з електроприладами, а також через замикання електромережі.

Правоохоронці затримали і повідомили про підозру чотирьом особам, серед них - власник домоволодіння, який здав будівлю під пансіонат, орендар будинку та його дружина - директор приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, а також адміністратор.

Кабінет міністрів створив урядову комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова з розслідування причин пожежі.

У зв’язку з трагедією президент оголосив 23 січня днем жалоби.

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Автор: Світлана Закелова