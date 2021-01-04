Дістатися до місця пожежі рятувальниками заважали припарковані авто.

У Деснянському районі Києва 3 січня ввечері у квартирі на 12 поверсі 24-поверхового житлового будинку сталася пожежа.

Під час гасіння вогню у квартирі рятувальники виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнями, повідомляє прес-служба ДСНС України у місті Києві.

"3 січня о 20:32 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на просп. Маяковського, 1В, що у Деснянському районі столиці", - йдеться у повідомленні.

Під час розвідки вогнеборці виявили труп людини.

"За попередньою інформацією, на тілі загиблого чоловіка були виявлені ножові поранення, тож причиною загибелі та обставинами пожежі наразі займаються правоохоронні органи", - зазначили у ДСНС.

О 20:55 пожежу було локалізовано та о 21:14 - ліквідовано.

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"Під час ліквідації цієї пожежі вогнеборці черговий раз зіштовхнулися з проблемою запаркованого двору автівками. Рятувальникам, аби встановити автодрабину, довелося чекати, коли мешканці заберуть свої автомобілі, а правоохоронцям застосовувати евакуатор", - додають надзвичайники.

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Автор: УНІАН