Раніше до управління поліції доставили чотирьох пікетувальників, затриманих під час сутичок біля телеканалу.

Активісти прогнали з-під будівлі Шевченківського райуправління столичної поліції знімальну групу телеканалу "Наш".

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Як передає кореспондент УНІАН, раніше до управління поліції на Герцена, 9 забрали чотирьох пікетувальників, яких затримали під час сутичок біля телеканалу «Наш».

Інші активісти прийшли до управління підтримати затриманих.

Декілька хвилин тому до управління поліції приїхали оператор та журналіст телеканалу "Наш", що викликало обурення серед пікетувальників, вони почали вигукувати: «Геть "Наш"!», «Забирайтеся звідси!» та кидати в них снігом.

Після цього почалась невелика штовханина, і представники телеканалу залишили місце події.

Сутички під каналом "НАШ"

Як повідомляв УНІАН, активісти сьогодні пікетували офіс телеканалу "Наш", щоб висловити невдоволення прокремлівською політикою цього каналу. Сталися сутички з поліцейськими, було затримано 4 осіб.

Зокрема активіст Євген Карась, який раніше був лідером організації "С14", звинуватив працівників телеканалу «Наш» у розповсюдженні дезінформації й отриманні коштів з Росії.

Один із затриманих біля офісу телеканалу «Наш» активіст Олексій Середюк виліз на підвіконня 4-го поверху будівлі Шевченківського управління поліції із зовнішнього боку стіни і погрожує стрибнути, якщо не відпустять його і його побратимів. Наразі на них складають адміністративні протоколи про вчинення дрібного хуліганства.

Також Середюк вимагає приїзду до управління поліції міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та закриття телеканалу "Наш".

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Автор: Дмитро Хилюк