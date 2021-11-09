Підприємцю з Івано-Франківська було 44 роки.

На Закарпатті у ДТП з квадроциклом загинув 44-річний чоловік - власник мережі м’ясних магазинів та підприємець з Івано-Франківська. Смертельна аварія сталася біля села Нижній Студений у Хустського району Закарпатської області.

Про ДТП, у якій розбився підприємець, на своїй сторінці в Facebook написав його друг Роман Івасишин.

8 листопада він написав, що в аварії з квадроциклом загинув його товариш Анатолій Рибак. Чоловік був власником мережі м’ясних магазинів ТМ "Рибак".

Як повідомляє видання "Галка" інцидент стався у лісі, поблизу села Нижній Студений. Підприємець з Івано-Франківська загинув під час катання на квадроциклі. Рятувальники отримали повідомлення про аварію 6 листопада о 15:55, того ж дня о 23:30 його тіло доставили до села Нижній Студений та передали поліції.

Читайте також"ВАЗ" перетворився на купу металу: на Черкащині в ДТП загинули три людини (фото)За інформацією видання, аварія трапилася поблизу селища. Підприємець їхав на квадроциклі лісом, коли транспортний засіб перекинувся та причавив його до землі. Чоловік отримав несумісні з життям травми та загинув. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Похорон власника мережі м'ясних магазинів відбудеться 9 листопада.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Запоріжжі 11-річні хлопчики ганяли на квадроциклах й потрапили у ДТП. Батьків поруч з дітьми не було.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко