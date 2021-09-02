Після ДТП у Запоріжжі діти потрапили до лікарні, дізналися журналісти.

У Запоріжжі двоє 11-річних хлопчиків ганяли на квадроциклах, не впоралися з керуванням і перекинулися.

Хлопчики потрапили в ДТП на квадроциклах на території Верхньої Хортиці біля житлового масиву. Батьків дітей поруч не було, йдеться у сюжеті ТСН.

Швидку допомогу дітям викликали перехожі. Хлопчиків відвезли в лікарню.

"...За попередньою інформацією, в одного з хлопчиків підозра на струс мозку і численні садна. В іншого – закрита травма черевної порожнини...", – з'ясували журналісти.

За їхніми відомостями, правоохоронці перевіряли, де під час ДТП були батьки дітей.

Нагадаємо, в Україні передбачена кримінальна відповідальність за залишення малолітньої дитини в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки, – це ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу. За таке правопорушення загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

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Автор: Екатерина Присяжнюк