Шахраї здійснили декілька реальних обмінів валюти на незначні суми, щоб викликати у потерпілого довіру.

У Києві судитимуть шахраїв, які ошукали чоловіка. Він невдало обміняв валюту та втратив майже 1 мільйон гривень.

Як повідомили в прес-службі Київської міської прокуратури, шахраї ретельно готувалися до вчинення злочину. Вони здійснили декілька реальних обмінів валюти на незначні суми, щоб викликати у потерпілого довіру. Після цього вони домовилися з потерпілим про обмін великої суми, призначивши зустріч поруч з офісною будівлею, що має два виходи.

"Під час зустрічі потерпілий в салоні автомобіля передав зловмиснику 900 тис. грн та отримав 25,7 тис. дол. справжніми купюрами, які поклав між сидіннями. Скориставшись слушним моментом, аферист непомітно замінив справжні американські долари на фальшиві. Після цього зловмисник разом із коштами увійшов до будівлі, начебто, щоб перерахувати кошти за допомогою рахункового пристрою, а насправді покинув приміщення через запасний вихід", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, зловмисника та його спільника вдалося затримати неподалік місця події. Чоловіків судитимуть за фактом шахрайського заволодіння коштами громадянина під виглядом обміну валюти (ч. 4 ст. 190 КК України). За вчинене їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Шахрайство в Україні

Під час повномасштабної війни шахраї вигадають нові та цинічні схеми для обкрадання українців. Так, на Івано-Франківщині "волонтер" привласнив 1,7 мільйона гривень, які збирав для ЗСУ. Зловмисник збирав пожертви на особисті банківські рахунки для нібито придбання автомобілів, приладів нічного бачення, безпілотників, тепловізійних прицілів.

А в Одесі 19-річний хлопець продав через інтернет товари, яких не існує. Він створив на одному з популярних вебресурсів безліч оголошень щодо продажу різноманітних товарів та кур'єрських послуг.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що в Одесі чоловік цинічно скористався відсутністю світла та вигадав схему для пограбувань. Зловмисник виманював у людей смартфони та жалівся на блекаут.

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