У багажнику авто підозрюваного знайшли залишки наборів сухих продуктів РФ

На в'їзді до Києва затримали мешканця Горлівки, який був готовий "продати" Батьківщину за пляшку спирту.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

"На в’їзді до столиці прикордонники затримали прихильника російської армії. У листуванні зі своїм однодумцем із так званої "ДНР", уродженець Горлівки підтримує дії загарбників, обмінюється фото та відеофайлами обстрілів. А ще запевняє, що за пляшку мгб-шного спирту продасть Батьківщину", - йдеться повідомленні.

Як зазначили в ДПСУ, у багажнику його авто правоохоронці знайшли залишки наборів сухих продуктів РФ. Далі колаборантом займеться Служба безпеки України.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Кам'янці-Подільському поліцейські виявили двох колаборанток, які влаштували бійку з сусідами.

Між сусідами однієї з багатоповерхівок трапився конфлікт, вони звернулись до поліції із заявами про нанесення їм легких тілесних ушкоджень. В ході досудового розслідування оперативникам повідомили, що 74-річна жінка та її 49-річна дочка вже декілька років публічно підтримують "рускій мір". Жінкам загрожує покарання за частиною 1 статті 111-1 "Колабораційна діяльність" Кримінального кодексу України.

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