На в'їзді до Києва затримали мешканця Горлівки, який був готовий "продати" Батьківщину за пляшку спирту.
Про це повідомила Державна прикордонна служба.
"На в’їзді до столиці прикордонники затримали прихильника російської армії. У листуванні зі своїм однодумцем із так званої "ДНР", уродженець Горлівки підтримує дії загарбників, обмінюється фото та відеофайлами обстрілів. А ще запевняє, що за пляшку мгб-шного спирту продасть Батьківщину", - йдеться повідомленні.
Як зазначили в ДПСУ, у багажнику його авто правоохоронці знайшли залишки наборів сухих продуктів РФ. Далі колаборантом займеться Служба безпеки України.
Як раніше повідомляв УНІАН, у Кам'янці-Подільському поліцейські виявили двох колаборанток, які влаштували бійку з сусідами.
Між сусідами однієї з багатоповерхівок трапився конфлікт, вони звернулись до поліції із заявами про нанесення їм легких тілесних ушкоджень. В ході досудового розслідування оперативникам повідомили, що 74-річна жінка та її 49-річна дочка вже декілька років публічно підтримують "рускій мір". Жінкам загрожує покарання за частиною 1 статті 111-1 "Колабораційна діяльність" Кримінального кодексу України.