На Харківщині судитимуть лікаря, яка отримувала хабарі за вплив на голову призовної комісії. Так вона продавала "непридатність" до військової служби. Харківська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері вже скерувала до суду обвинувальний акт стосовно працівниці "Міської клінічної лікарні № 14 ім. проф. Л. Л. Гіршмана".
Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил у Facebook.
Відомо, що справа порушена за ч. 2 ст. 369-2 КК України. Слідчі встановили, що у липні 2022 року член військово-лікарської комісії на базі Слобідського об’єднаного районного терцентру комплектування та соцпідтримки отримала хабар за вплив на голову призовної комісії з проведення військово-лікарської експертизи під час проходження призовником медогляду і визначення ступеня непридатності останнього до військової служби.
За 25 тис. доларів США мешканець Харкова отримав би тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з відміткою про непридатність до проходження військової служби.
Інциденти в Україні під час війни
Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Харківщині зловили бойовика "ЛНР", якого переховував місцевий мешканець. 60-річному чоловіку, який "прихистив" ворога, загрожує кримінальна відповідальність за ст. 111-1 ч. 4 Кримінального кодексу, що карається або штрафом, або позбавленням волі, або забороною займатися певною діяльністю.
Окрім цього нещодавно стало відомо, що на Харківщині фермерка-депутатка "ОПЗЖ" віддавала окупантам зібраний врожай. У серпні вона передала в 250 тонн ворогу насіння соняшника з тогорічного врожаю, яке одразу вивезли до РФ.