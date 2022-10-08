У липні 2022 року член військово-лікарської комісії отримала хабар за вплив на голову призовної комісії під час проходження призовником медогляду.

На Харківщині судитимуть лікаря, яка отримувала хабарі за вплив на голову призовної комісії. Так вона продавала "непридатність" до військової служби. Харківська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері вже скерувала до суду обвинувальний акт стосовно працівниці "Міської клінічної лікарні № 14 ім. проф. Л. Л. Гіршмана".

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил у Facebook.

Відомо, що справа порушена за ч. 2 ст. 369-2 КК України. Слідчі встановили, що у липні 2022 року член військово-лікарської комісії на базі Слобідського об’єднаного районного терцентру комплектування та соцпідтримки отримала хабар за вплив на голову призовної комісії з проведення військово-лікарської експертизи під час проходження призовником медогляду і визначення ступеня непридатності останнього до військової служби.

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За 25 тис. доларів США мешканець Харкова отримав би тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з відміткою про непридатність до проходження військової служби.

Інциденти в Україні під час війни

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Харківщині зловили бойовика "ЛНР", якого переховував місцевий мешканець. 60-річному чоловіку, який "прихистив" ворога, загрожує кримінальна відповідальність за ст. 111-1 ч. 4 Кримінального кодексу, що карається або штрафом, або позбавленням волі, або забороною займатися певною діяльністю.

Окрім цього нещодавно стало відомо, що на Харківщині фермерка-депутатка "ОПЗЖ" віддавала окупантам зібраний врожай. У серпні вона передала в 250 тонн ворогу насіння соняшника з тогорічного врожаю, яке одразу вивезли до РФ.

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