Під час рейду поліцейські виявили місцевого чоловіка, який ховав у себе в будинку бойовика "ЛНР".

На деокупованій території Харківської області викрито бойовика "ЛНР" та місцевого мешканця, який його переховував у власному будинку.

Про це повідомив начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції у Харківської області Сергій Болвінов у Facebook

"Під час відпрацювання на деокупованих територіях до поліції надійшла інформація, що житель селища Чкалівське надав своє житло та одяг для переховування так званому "військовослужбовцю "ЛНР". "ЛНРівець" затриманий, відносно двох відкрито справу", - уточнив Болвінов.

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"Зв’язківцю" бандитського формування "ЛНР" Сергію Пасечнику, 1968 року народження, повідомлено про підозру за ст. 260 ч. 2 Кримінального кодексу, що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

60-річному Сергію Богданову, мешканцю села Чкалівське, загрожує кримінальна відповідальність за ст. 111-1 ч. 4 Кримінального кодексу, що карається або штрафом, або позбавленням волі, або забороною займатися певною діяльністю.

"Усім нагадую, що переховування військовослужбовців РФ або бандитів з ОРДЛО – це кримінально каране діяння. Колабораційна діяльність", – попередив Болвінов.

Ситуація на Харківщині

На початку вересня Збройні Сили України почали активно звільняти від окупантів населені пункти Харківської області, які ворог захопив на початку повномасштабного вторгнення.

Станом на середину місяця було звільнено под 300 населених пунктів, в Міноборони повідомляли, що операція триватиме до повного звільнення Харківської області.

Нині окупованими залишаються населені пункти в Куп’янському та Ізюмському районах області, районні центри – Куп’янськ та Ізюм – вже звільнені від загарбників.

У звільнених населених пунктах на Харківщині виявили численні катівні, де російські військові знущалися з українців, та масові поховання із сотнями загиблих.

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