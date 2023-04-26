Встановлено, що зловмисники організували роботу нарколабораторій на території кількох областей, наркоділки продавали майже 250 тис. доз на місяць на суму близько 70 млн грн.

Всеукраїнське угруповання наркоторговців, які виготовляли психотропи у промислових масштабах, хотіли проникнути до військових підрозділів. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що наркотики вони реалізовували гуртовим замовникам та у роздріб. "В останні місяці, користуючись воєнним станом, наркоділки особливо активізувалися. В полі їхнього зору у тому числі були й прифронтові райони. Не полишали вони спроб проникнути та в середовище військових та підірвати таким чином боєготовність наших підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що зловмисники організували роботу нарколабораторій на території кількох областей.

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За даними слідства, наркоділки продавали майже 250 тис. доз на місяць на суму близько 70 млн грн.

"Аби легалізувати доходи, отримані від наркобізнесу, організатор та співучасник купували рухоме та нерухоме майно по всій Україні. Діяльність такого розгалуженого угруповання важко було б організувати без сприяння представників правоохоронних органів", - наголошують в ДБР. Проведено понад 35 обшуків у Києві, Черкаській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях.

За результатами оперативно-слідчих дій затримано організатора, трьох членів організованої групи, а також одного із найбільших гуртових покупців.

В ДБР зазначають, що виявлено та вилучено понад 20 кг психотропних речовин, понад 600 л прекурсорів, які вже були підготовлені для виготовлення наркотиків, відповідне обладнання, понад 60 тис. доларів, отриманих в результаті злочинної діяльності, інші речові докази, які доводять провину підозрюваних.

Наразі учасникам організованої групи повідомлено про підозру у створенні злочинного угрупування, яке займається незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом психотропних речовин та прекурсорів в особливо великому розмірі на території України (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України). За вказані злочини передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Гуртовому покупцю та реалізатору наркотиків повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України. Йому може "світити" до 12 в’язниці, також з конфіскацією. Одночасно вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу.

Кримінальні новини - останнє

26 квітня Служба безпеки України нейтралізувала розгалужену міжрегіональну мережу проросійських інтернет-агентів з шести осіб. Ці люди поширювали дезінформацію та кремлівські наративи про війну в Україні у месенджерах та заборонених соціальних мережах. Більшу частини з цього вони брали з російських інтернет-ресурсів.

Напередодні в мережі відгримів скандал. В одній з київських кав'ярень хлопець вдарив дівчину-баристу і стверджував, що йому за це нічого не буде, оскільки він нібито працює у Київській міській державній адміністрації.

Не менш гучною виявилась і новина, коли чернець УПЦ МП підпалив власний храм на Буковині. У підозрюваного спостерігались ознаки психічних розладів, і він двічі притягувався до кримінальної відповідальності за умисне знищення або пошкодження майна.

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