У Києві повідомлено про підозру колишньому правоохоронцю, який організував поставку партії кокаїну вартістю 4 млн грн.
Читайте такожПатрульні спіймали у Києві п’яного водія маршрутки (фото)Як повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, викрито та затримано організатора каналу постачання до столиці наркотичних засобів у особливо великих розмірах з метою подальшого збуту (ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України).
Згідно з матеріалами слідства, житель м. Львів, колишній працівник правоохоронного органу, організував незаконну схему збуту кокаїну шляхом відправлення зі Львова до столиці оптових партій приватними службами таксі. Наркотичні засоби при цьому маскувалися у дитячих іграшках.
За результатами вжитих заходів організатора злочину затримали в порядку ст. 208 КПК України після чергового збуту кокаїну в особливо великих розмірах жителю столиці.
У подальшому в ході проведення санкціонованого обшуку правоохоронці виявили та вилучили порошкоподібну речовину білого кольору - кокаїн, вагою близько 1 кг вартістю понад 4 млн грн, електронні ваги, пакети для фасування та інші речові докази.
Наразі вирішується питання щодо обрання організатору злочину запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Крім цього, проводяться комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину.
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