Наркотичні засоби маскувалися у дитячих іграшках.

У Києві повідомлено про підозру колишньому правоохоронцю, який організував поставку партії кокаїну вартістю 4 млн грн.

Читайте такожПатрульні спіймали у Києві п’яного водія маршрутки (фото)Як повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, викрито та затримано організатора каналу постачання до столиці наркотичних засобів у особливо великих розмірах з метою подальшого збуту (ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України).

Згідно з матеріалами слідства, житель м. Львів, колишній працівник правоохоронного органу, організував незаконну схему збуту кокаїну шляхом відправлення зі Львова до столиці оптових партій приватними службами таксі. Наркотичні засоби при цьому маскувалися у дитячих іграшках.

За результатами вжитих заходів організатора злочину затримали в порядку ст. 208 КПК України після чергового збуту кокаїну в особливо великих розмірах жителю столиці.

У подальшому в ході проведення санкціонованого обшуку правоохоронці виявили та вилучили порошкоподібну речовину білого кольору - кокаїн, вагою близько 1 кг вартістю понад 4 млн грн, електронні ваги, пакети для фасування та інші речові докази.

Наразі вирішується питання щодо обрання організатору злочину запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім цього, проводяться комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину.

Вам може бути цікаво

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юлія Янкевич