Наразі колишньому прокурору повідомлено про підозру у заволодінні майном та службовому підробленні документів.

Екс-прокурор привласнив 8 кг золота, що вилучив з сейфу банку під час обшуку за підробними документами.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

За даними слідства, у 2019 р. прокурор (на момент вчинення злочину) провів обшук у банківському індивідуальному сейфі та незаконно заволодів 8 кг золотих злитків, вартість яких становила понад 11,8 млн грн. Для реалізації свого задуму, він підробив службові документи, зокрема вказав, що майно належить взагалі іншій особі, що не мала жодного стосунку до цього індивідуального сейфу.

Розслідування цих фактів НАБУ розпочало за заявою родичів потерпілого – власника злитків.

Сьогодні, 15 серпня, НАБУ та САП повідомили про підозру екс-прокурору Генеральної прокуратури (наразі – Офіс Генпрокурора) у заволодінні майном та службовому підробленні документів. Дії особи кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Як повідомляв УНІАН, одного із заступників директора департаменту транспорту КМДА затримали на вимаганні хабаря.

Вас також можуть зацікавити новини: