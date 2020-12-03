У Дніпрі школяр під час перерви випадково встромив собі у вухо гачок для в'язання. Учня довелось везти до лікарні.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Дев'ятирічний хлопчик вирішив перепочити і поклав голову на клубок із нитками, які підготували для уроку праці. Всередині був схований гачок для в'язання, він проткнув дитині вухо і застряг.
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Дитину зі скривавленою головою терміново доправили до лікарні. Самотужки дістати з вуха гачок дорослі не ризикнули, адже будовою він нагадує гарпун.
Медики прооперували хлопчика і констатують - йому неабияк пощастило. Гачок не пошкодив ані внутрішню частину вуха, ані суглоб щелепи.
Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім
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