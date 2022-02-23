Евакуація не проводилася.

Верховну Раду України перевірили через повідомлення про начебто замінування.

Про це у коментарі УНІАН повідомила прес-секретар голови ВР Руслана Стефанчука Марія Дейнеко.

Вона зазначила, що повідомлення про замінування надійшло близько 15.00.

Евакуація з парламенту не проводилася. Повідомлення про "замінування" виявилося фейковим.

Зауважимо, також ввечері 23 лютого сайт парламенту почав працювати з перебоями. Наразі його робота стабільна.

Раніше сьогодні РНБО підтримала введення надзвичайного стану, рішення за Верховною Радою.

Ввечері має відбутися позачергове засідання парламенту, де розглядатимуть рішення щодо запровадження надзвичайного стану.

Речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук у Telegram повідомила, що засідання відбудеться о 17:30.

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