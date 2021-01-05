Слідчі поліції проводять розслідування за фактом перевищення меж необхідної оборони.

У Києві між охоронцями будівельного майданчика сталася бійка, після якої один з них помер.

Читайте такожВ Одесі в новорічну ніч чоловік до смерті побив співмешканку, яка заразила його венеричною хворобоюЯк повідомляє відділ комунікації поліції Києва, до чергової частини Дарницького управління поліції надійшла інформація про те, що в реанімаційному відділенні помер працівник охоронної фірми, якого госпіталізували з численними тілесними ушкодженнями.

Також за медичною допомогою звернувся інший охоронець із ножовим пораненням шиї.

Правоохоронці встановили, що під час чергування на одному з будівельних майданчиків між двома охоронцями 53-х та 55-ти років, які вживали алкогольні напої, виникла сварка.

«У ході конфлікту старший з чоловіків вдарив кухонним ножем у шию колезі. У відповідь поранений охоронець побив опонента», - йдеться в повідомленні.

Після бійки до лікарні доставили двох чоловіків, один із яких помер.

З місця події поліцейські вилучили речові докази, серед яких кухонний ніж та речі з плямами бурого кольору. Тіло потерпілого направили на проведення судово-медичної експертизи, яка встановить остаточну причину смерті.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 124 (Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинене у разі перевищення меж необхідної оборони) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає громадські роботи на строк від 150 до 240 годин або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 2 років.

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Автор: Інна Андаліцька