15 чоловіків загинуло при спробі незаконного перетину кордону.

З часу початку повномасштабного російського воєнного вторгнення в Україну, з 24 лютого, 12 тисяч чоловіків намагалися незаконно залишити Україну.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у соціальній мережі Facebook. "Від початку воєнного стану 12 тисяч чоловіків намагалися незаконно залишити Україну, 15 з них загинули", - йдеться у повідомленні.

У цьому зв'язку, з початку повномасштабної війни розпочато понад 2 тис. 100 кримінальних проваджень: понад 430 з них – за незаконне переправлення осіб, 1650 - за підробку документів, понад 20 - за ухилення від призову.

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"Понад 950 особам оголошені підозри у вчиненні цих злочинів та понад 350 осіб вже притягнені до кримінальної відповідальності", - сказано у повідомленні.

Також зафіксовано 410 марних спроб підкупу прикордонників на суму понад 4,9 млн грн.

Разом з тим, від початку воєнного стану зафіксовано 12 випадків виявлення потопельників на українсько-румунській річковій ділянці кордону. Крім того, прикордонники виявили тіла трьох чоловіків, які загинули в горах.

Спроби незаконного перетину кордону

Нагадаємо, що нещодавно в Одеській області затримали чоловіка, який видавав себе за багатодітного батька, щоб перетнути кордон.

Також раніше СБУ виявила канал незаконного виїзду за кордон громадян призовного віку. Повідомлялося, що до нього причетний депутат Чернігівської міської ради.

А 30-річний киянин переодягнувся у жіночий одяг, що перетнути кордон з Румунією.

Днями у Закарпатській області знайшли мертвими двох чоловіків, які через гори тікали до Румунії.

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