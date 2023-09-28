Постраждалому 64 роки.

У Хмельницькій області чоловік жорстоко побив перехожого, який зробив йому зауваження через прослуховування російської музики.

Як повідомляють у поліції, інцидент стався у центрі міста Дунаївці. П'яний 26-річний чоловік гучно ввімкнув музику в автомобілі свого товариша. Свідки кажуть, що лунали пісні російських виконавців. 64-річний перехожий зробив йому зауваження та наполіг, щоб той вимкнув музику.

У відповідь молодик агресивно побив незнайомця, його госпіталізували до лікарні. У мережі вже опублікували відео побиття.

Чоловікові оголосили про підозру за ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу та винесли клопотання про призначення йому запобіжного заходу у вигляді цілодобово домашнього арешту. Йому може загрожувати до 3-х років позбавлення волі.

Дружина побитого чоловіка вчора написала про інцидент у місцевій групі. За її словами, п'яні молодики слухали російський шансон на повну гучність.

"Його побили! Нанесли важкі травми, після яких він перебував в реанімаційному відділенні, попереду ще дороговартісні операції і важка реабілітація. А ці "пошановувачі російського" і надалі гуляють вулицями нашого міста. Як виявилося, наші органи не можуть їх затримати, поки мій чоловік повністю не одужає... Наш син від початку війни знаходиться на Донецькому напрямку, захищаючи кожного з нас, нашу Батьківщину. Я хочу запитати, де справедливість, порядність, чесність", - написала Наталя Алєксєєва.

Жорстокі побиття людей: останні новини

Днями у мережі з'явилося відео побиття підлітка у Закарпатській області. За цим спостерігали інші діти.

А в Ужгороді на відео потрапило побиття чоловіка просто на дорозі. Нападник залишив його без свідомості та поїхав.

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