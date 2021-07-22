Російські силовики проводять обшуки в будинку кримських татар в окупованій Росією Євпаторії.
Як передає уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова, вранці в будинку 57-річного Алі Ібрагімова і його 27-річного сина Мустафи Ібрагімова співробітники російського ОМОНу проводять слідчі дії.
У будинку всього проживає 9 осіб, 4 з них - неповнолітні діти.
"В черговий раз країна-окупант вдається до переслідування і залякування кримських татар", - підкреслила Денисова.
Читайте такожУ Запоріжжі п'яна директорка гімназії погрожувала патрульним (відео)Вона підкреслила, що обшуки в будинках громадян України суперечать міжнародним нормам і є прямим порушенням статті 5 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, згідно з якою кожній людині гарантовано право на особисту недоторканність, і статті 8 Конвенції – право на повагу приватного і сімейного життя.
Омбудсмен закликала міжнародне співтовариство відреагувати на неправомірні дії окупаційної влади і посилити тиск на РФ з метою припинення порушень прав людини на території тимчасово окупованого Криму.
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