Упродовж тижня вони били та знущалися з чоловіка.

Троє російських військових роздягали та закопували жителя Макарівської громади в холодну землю, їм повідомлено про підозру.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що правоохоронцями встановлено ще трьох військовослужбовців збройних сил Росії, які знущалися над мирними жителями на окупованій ними Київщині. За даними слідства, військові армії-агресора у березні 2022 року, перебуваючи у тимчасово окупованому с. Гавронщина Макарівської ОТГ Бучанського району Київської області, жорстоко поводились з цивільною особою.

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"Впродовж тижня вони знущалися над місцевим мешканцем - били, погрожували вогнепальною зброєю, зв'язували руки та ноги мотузкою. Окупанти роздягали чоловіка, закопували в холодний ґрунт, не надавали воду, їжу та одяг", - мовиться у дописі.

Так, зазначили у прокуратурі, їм повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Як раніше повідомляв УНІАН, голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух заявив, на окупованих територіях півдня України російські загарбники викрадають людей, садять їх у підвали і вимагають гроші.

ВІд початку повномасштабної війни росіяни відзначилися звірствами, гвалтуваннями та мародерством.

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