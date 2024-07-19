Проведено 70 обшуків по всій країні.

В ході масштабної спецоперації по всій Україні викрили організаторів та учасників злочинних схем, які розкрали 138 мільйонів бюджетних коштів, виділених для забезпечення потреб Збройних Сил України, повідомив Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що під час масштабної спецоперації проведено 70 обшуків та повідомлено 30 підозр службовцям по всій Україні. Обшуки проходили в приміщеннях структурних підрозділів територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь та комерційних підприємств по всій країні.

В Офісі генпрокурора повідомили, що причетними до розкрадань коштів виявилися службовці квартирно-експлуатаційних підрозділів спільно з представниками комерційних структур майже в усіх регіонах України. Окремих службових осіб також викрито на недбалому ставленні до військової служби та незаконному збагаченні.

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"За результатами слідчих дій затримано та повідомлено про підозру 30 особам, з них 15 - у складі організованих злочинних груп", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед підозрюваних - 3 начальники квартирно-експлуатаційних управлінь у Харкові, на Миколаївщині та Дніпропетровщині, 7 начальників квартирно-експлуатаційних відділів у Кропивницькому, Чернігові, Львові, на Прикарпатті, Житомирщині, Волині та Луганщині, а також представники комерційних структур.

"Посадовцям інкримінують розтрату та привласнення коштів під час закупівель за завищеними цінами паливної деревини для потреб оборони, електроенергії, природного газу, меблів для армії, проведення будівельних робіт на об’єктах військової інфраструктури, а також зловживання владою або службовим становищем, недбале ставлення до військової служби, створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній", - повідомляє Офіс Генерального прокурора.

У відомстві додали, що одному з підозрюваних - начальнику регіонального КЕВ - інкриміновано незаконне набуття активів на суму 11,7 млн грн у вигляді комерційного майна, земельних ділянок, інших засобів та речей через оформлення їх на довірену особу.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

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