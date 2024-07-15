За оперативними даними, старшина міг незаконним шляхом заробляти не менше 150 тисяч гривень на місяць.

Правоохоронці затримали одного з командирів судна ВМС ЗСУ, який вимагав з підлеглих гроші за відгули на сушу.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань, працівники бюро повідомили про підозру командиру відділення на одному з суден ВМС України, який без хабаря не відпускав підлеглих на берег. "Для того, щоб піти у законний вихідний з судна, підлеглі мали сплатити йому 10 тис. гривень. За оперативними даними, так він міг заробляти на відгулах моряків не менше 150 тис. гривень на місяць", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 9 липня правоохоронці затримали фігуранта під час одержання чергової оплати у сумі 1 тис. доларів. Ці гроші він отримав від підлеглого за можливість протягом місяця ходити у вихідні на сушу. Військовослужбовцю повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави у 182 тис. грн. Йому загрожує до 10 років тюрми.

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За даними Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, фігурант - старшина II статті, який 9 липня безпосередньо після одержання хабаря 1 тис. доларів був затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

"У червні поточного року правоохоронці вже задокументували факт одержання ним неправомірної вигоди у сумі 10 000 гривень", - розповіли у прокуратурі. Наразі встановлюється його причетність до отримання неправомірної вигоди від інших військовослужбовців.

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Нагадаємо, захисниця "Азовсталі" Катерина Поліщук з позивним "Пташка" звернулася до президента України Володимира Зеленського, щоб було проведено службове розслідування щодо дій командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади Богдана Шевчука. За її словами, понад рік вона перебувала у зоні ведення бойових дій пліч-о-пліч з 59 ОМПБр ім. Якова Гандзюка. За час їхньої співпраці командували бригадою Вадим Сухаревський та Максим Стеценко.

Проте військовослужбовиця зазначає, що через посадові рішення та "родинні зв'язки" вищого військового керівництва Богдана Шевчука було призначено на посаду командира 59 ОМПБр з квітня 2024 року. Вона просить провести службову перевірку за фактами "злочинних наказів, свідомої недбалості, нехтування життям та здоровʼям особового складу, дій, що призвели до гибелі великої кількості військовослужбовців".

"Пташка" стверджує, що йдеться за егоїзм, сліпий карʼєризм, усунення всіх "незгодних" командирів, пригнічення бойового духу та приниження особового складу повною байдужістю до основної мети військовослужбовців та його, як командира, у війні з ворогом.

"Пташка" підкреслила, що через нелюдське та непрофесійне ставлення Шевчука, була змушена припинити співпрацю з цією бригадою, проте, за її словами, не всі мають таку можливість через злочинні накази, які спрямовані лише "на здобування додаткових зірочок цією людиною".

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відреагував на цю інформацію - з метою перевірки ситуації в 59 окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка та з'ясування обставин нещодавніх втрат серед особового складу, головнокомандувачем ухвалено рішення щодо виїзду в зону відповідальності з'єднання комплексної робочої групи.

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