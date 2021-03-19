У Житомирі перехожі врятували чоловіка, який намагався стрибнути з 35-метрового мосту.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Читайте такожУ Чернігові школярка скоїла спробу самогубства, випивши медикаментиЗазначається, що інцидент зафіксувала камера відеоспостереження.
«Чоловік переліз через поручні та хотів стрибнути вниз. Це помітили перехожі, спочатку тримали чоловіка, щоб він не стрибнув, розмовляли з ним, а потім силою почали перетягувати через перила», – йдеться в сюжеті.
Видно, що чоловік чинив опір, але перехожим вдалося його затягнути на безпечне місце.
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