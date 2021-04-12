Чоловік скоїв самоспалення / фото depositphotos.com
У селі в Івано-Франківській області чоловік облив себе бензином та підпалив. Інцидент стався в неділю, 11 квітня.
Про це повідомили в Івано-Франківської ОДА.
Читайте такожНа Чернігівщині 25-річний військовий застрелився з автоматаЗа попередніми даними, чоловік накласти на себе руки.
"Потерпілий з діагнозом термічні опіки 3-4 ступеня тяжкості голови, верхніх кінцівок, шиї, спини, грудної клітини, больовий шок 3-4 ступеня госпіталізований до Городенківської ЦРЛ", - йдеться в повідомленні.
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