Потерпілого з опіками доставили до лікарні.

У селі в Івано-Франківській області чоловік облив себе бензином та підпалив. Інцидент стався в неділю, 11 квітня.

Про це повідомили в Івано-Франківської ОДА.

Читайте такожНа Чернігівщині 25-річний військовий застрелився з автоматаЗа попередніми даними, чоловік накласти на себе руки.

"Потерпілий з діагнозом термічні опіки 3-4 ступеня тяжкості голови, верхніх кінцівок, шиї, спини, грудної клітини, больовий шок 3-4 ступеня госпіталізований до Городенківської ЦРЛ", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Катерина Шварц