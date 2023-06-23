Зловмисником є 37-річний місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників.

До 13 років позбавлення волі засуджено колаборанта, який під час тимчасової окупації Харківщини приєднався до створеного агресором місцевого "управління МВС". Як повідомив прес-центр СБУ, у лавах загарбницького органу він допомагав російським окупантам проводити каральні рейди проти мирних жителів Куп’янська.

Зазначається, що у той час людей просто хапали на вулицях або вдиралися до їхніх помешкань і викрадали. Здебільшого рашисти відвозили потерпілих до місцевої катівні, звідки деякі вже не поверталися.

В спецслужбі поінформували, що зрадника затримали восени 2022 року у ході стабілізаційних заходів на звільнених територіях області. Зловмисником є 37-річний місцевий мешканець.

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"Під час тимчасової окупації Куп’янська він добровільно погодився стати "патрульним" у складі місцевої "філії МВС РФ". На цій посаді він "наводив" рашистів на місця перебування учасників руху опору і брав участь у їх викраденні та розграбуванні майна. За свої злочини колаборант щомісяця отримував від агресора "зарплату" у розмірі 40 тис. руб", - йдеться у повідомленні.

На підставі доказів, зібраних СБУ, суд визнав чоловіка винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) і призначив 13 років тюремного ув’язнення.

Боротьба з колаборантами - останні новини

Як повідомляв УНІАН, на в‘їзді до Києва спинили паломницю Лаври, яка мала чималу суму готівки. Серед іноземних купюр було чимало російських рублів. Уродженка Дніпропетровщини 1984 року народження повідомила, що це нібито пожертви громадян. Також в телефоні жінки виявили матеріали проросійського характеру.

Також СБУ викрила російського "крота" у лавах Збройних Сил України, зловмисник збирав для ФСБ розвіддані про технічний стан українських аеродромів та можливе їх використання бойовою авіацією ЗСУ. Також він передавав агресору локації складів з боєприпасами і паливно-мастильними матеріалами Сил оборони.

Крім того, 13 років за ґратами проведе колаборант з Донеччини, який під виглядом переселенця ховався на заході України. На початку повномасштабного вторгнення Росії він передавав окупантам локації Сил оборони на Лиманському напрямку.

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