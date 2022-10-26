Обидва затриманих пропонували призовникам втікати за кордон.

Оперативники Служби безпеки затримали депутата від забороненої партії "ОПЗЖ" та керівника філії столичного банку, які пропонували призовникам втікати за кордон.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Депутат Чернігівської районної ради від забороненої партії "ОПЗЖ" пропонував потенційним призовникам незаконно виїжджати за межі України під виглядом багатодітних батьків, обіцяючи надати фальшиві свідоцтва про народження дітей, а також забезпечити безперешкодний "супровід" через пропускні пункти держкордону", - йдеться у повідомленні.

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Встановлено, що вартість таких "послуг" депутата становила від 3 тис. дол. Сума залежала від терміновості виїзду і соціального статусу клієнта. Для реалізації схеми зловмисник залучив свого знайомого з Волині як посередника для передачі грошей.

Співробітники спецслужби затримали обох зловмисників в Луцьку під час передачі частини неправомірної вигоди.

"Також у Києві СБУ ліквідувала ще один канал нелегальної міграції, де незаконну діяльність організував директор відділення одного зі столичних банків. За 16 тис. дол. він "гарантував" ухилянтам своє сприяння у нелегальному перетині держкордону через підроблені документи щодо непридатності до військової служби", - додали у прес-центрі.

Оперативники затримали посадовця в Києві поблизу його місця роботи після передачі всієї суми грошової "винагороди".

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Суд призначив запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Війна та ухилянти

В умовах дії воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть законно виїхати з країни. Дозволяється виїзд тільки при таких підставах, як непридатність до військової служби, наявність трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю і так далі.

Частина чоловіків призовного віку шукає шляхи незаконного виїзду за кордон, тікаючи від обов'язку захищати свою країну від ворога. Через неабиякий попит на такі "послуги" з'явилося чимало зловмисників, які допомагають ухилянтам. Втім, їхню діяльність регулярно присікають.

Нещодавно на Одещині затримали зловмисника, який організовував незаконний виїзд військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Було встановлено, що з кожного ухилянта фігурант брав по 2,1 тис. дол.

Прикордонники з початку повномасштабного вторгнення Росії затримали близько 10 тисяч чоловіків, які намагалися у незаконний спосіб виїхати з України.

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