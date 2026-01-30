ВАКС обрав запобіжний захід для екс-голови Держприкордонслужби

Він не має відлучатись за межі території країни без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував запобіжний захід до колишніх топ-посадовців Державної прикордонної служби України.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, колишніх топ-посадовців ДПСУ викрили на систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону.

"Так, суд частково задовольнив клопотання та застосував до колишнього голови Державної прикордонної служби України запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 млн грн. До вже колишнього начальника відділу пункту пропуску Держприкордонслужби - 2 млн грн застави", - йдеться у повідомленні.

На обох підозрюваних було покладено ряд процесуальних обов’язків, термін дії яких - до 30 березня.

Зокрема, прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатись за межі території України без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи.

Крім того, вони мають утримуватися від спілкування з підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, свідками та будь-якими іншими особами щодо обставин, викладених у підозрі; залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну.

Згідно з інформацією "Суспільного", йдеться про колишнього очільника ДПСУ Сергія Дейнеку та нинішнього начальника відділу прикордонної служби "Соломоново" Олександра Марущака.

Справа Дейнеки

Як повідомляв УНІАН, на початку року президент України Володимир Зеленський звільнив Дейнеку з посади голови ДПСУ. Потім він став радником міністра внутрішніх справ.

22 січня Національне антикорупційне бюро України та САП проводили обшуки у Дейнеки в межах розслідування справи щодо отримання неправомірної вигоди, повʼязаної з контрабандою цигарок у 2023 році.

У НАБУ пізніше уточнили, що йдеться про систематичне одержання неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону. Серед підозрюваних - колишній голова ДПСУ, генерал; начальник відділу пункту пропуску та колишня службова особа ДПСУ.

Згодом повідомлялося, що Дейнеку звільнили з військової служби за рішенням Військово-лікарської комісії.

