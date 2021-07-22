Конфлікт між чоловіками виник через те, що один випадково зачепив іншого на вулиці.

У Миколаєві чоловік стріляв в незнайомця, з яким у нього виник конфлікт на вулиці.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

20 липня лікарі повідомили в поліцію, що до реанімаційного відділення доставили чоловіка з вогнепальними пораненнями обличчя та черева.

Правоохоронці встановили, що того вечора потерпілий знаходився по вул. Пограничній у Миколаєві, де у нього виник конфлікт із незнайомцем, під час якого зловмисник дістав пістолет та почав стріляти.

Читайте такожУ Києві пасажири штовхали застряглий тролейбус і не помітили, як він в'їхав у Nissan (відео)Чоловік намагався сховатись за стовпом, але невідомий продовжив стрілянину і декілька разів влучив у нього. Поранений чоловік, дочекавшись моменту, зміг відібрати пістолет у зловмисника, після чого той втік.

Зброю, попередньо травматичної дії, вилучили та направили на експертизу. Постраждалого госпіталізували для надання медичної допомоги. 34-річного місцевого мешканця затримали 21 липня.

За вказаним фактом слідчі проводять розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 ККУ "Замах на умисне вбивство". Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення.

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Автор: Людмила Жерновська