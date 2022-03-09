Цивільних громадян закликали в жодному разі не піднімати підозрілі предмети у місцях обстрілів.
Про це у Facebook нагадав голова Патрульної поліції Євгеній Жуков.
Жуков продемонстрував начиння випущеної окупантами ракети "Іскандер М", схожої на банку з-під пива.
Він підкреслив, що така річ може вибухнути у найближчі 24 години і становить смертельну загрозу для тих, хто спробує її взяти до рук чи розібрати.
Такі боєголовки знешкоджують тільки вибухотехніки.
"Це бойові касетні частини ракети. В них знаходяться кульки як снаряд ураження. Цивільних до них не підпускати. Один в Покровську вже розібрав себе на частини тіла. Вони можуть здетонувати протягом 24 годин і більше", - уточнив Жуков.
Водночас у разі знищення збиття ракети великі номерні частини треба обов’язково передавати військовим для подальшої ідентифікації цієї ракети.
"Такі ракети заборонені конвенцією ООН. Це для Гааги", - пояснив Жуков.