Громадян попередили про смертельну небезпеку.

Цивільних громадян закликали в жодному разі не піднімати підозрілі предмети у місцях обстрілів.

Про це у Facebook нагадав голова Патрульної поліції Євгеній Жуков.

Жуков продемонстрував начиння випущеної окупантами ракети "Іскандер М", схожої на банку з-під пива.

Він підкреслив, що така річ може вибухнути у найближчі 24 години і становить смертельну загрозу для тих, хто спробує її взяти до рук чи розібрати.

Такі боєголовки знешкоджують тільки вибухотехніки.

"Це бойові касетні частини ракети. В них знаходяться кульки як снаряд ураження. Цивільних до них не підпускати. Один в Покровську вже розібрав себе на частини тіла. Вони можуть здетонувати протягом 24 годин і більше", - уточнив Жуков.

Водночас у разі знищення збиття ракети великі номерні частини треба обов’язково передавати військовим для подальшої ідентифікації цієї ракети.

"Такі ракети заборонені конвенцією ООН. Це для Гааги", - пояснив Жуков.

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