У Кіровоградській обласній адміністрації розповіли, що сім'я не перебувала на обліку як така, що потрапила в складні життєві умови.

13 вересня Україну сколихнула новина про смерть у дитячому таборі "Артек" у Пущі-Водиці під Києвом 12-річного Павла Теровця із Кропивницького.

Журналісти "Обозревателя" дізналися подробиці про родину померлого хлопчика.

Читайте такожПід Дніпром лікар випала з вікна лікарні і розбилась на смерть – соцмережіЗазначається, що у батька Павла є група з інвалідності. Раніше Ігор Теровець працював на будівництві, проте у нього виявили важку форму цукрового діабету, довелося перенести операцію на нозі. Пізніше в Ігоря виявили остеомієліт. Згодом була низка операцій та ампутацій. Наразі чоловік пересувається на інвалідному візку, працювати він не може.

При цьому всьому, за інформацією журналістів, сина чоловік виховував сам. Сім'я живе на допомогу, але також батько продавав квіти біля супермаркету.

"Сім'я дуже бідна. Батько сам як міг тягнув свого сина, він був сенсом усього його життя. Вони жили на соціальну допомогу. Кілька років тому, пам'ятаю, був сюжет на телебаченні. Тоді батько розповідав, що їм затримували виплати", – розповіла волонтерка Олена, яка допомагає чоловікові.

Журналістам не вдалося нічого дізнатися про рідну матір померлого Паші. Вони лише повідомляють, що в родині є ще старший син.

Похорон 12-річного Павла призначено на сьогодні, 14 вересня.

Допомогти родині можна, переказавши кошти на рахунок: 5168 7554 5978 4738.

Смерть 12-річного Павла Теровця в "Артеку": що відомо

В Оболонському районі Києва на території мікрорайону Пуща-Водиця в дитячому таборі "Артек" помер 12-річний хлопчик з міста Кропивницький Павло Теровець. Причина смерті наразі невідома. Дитині стало зле 9 вересня, 12 числа він потрапив до реанімації.

Автор: Ольга Робейко