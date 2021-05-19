Інцидент трапився в аеропорту Харкова, звідки українка разом з двома своїми дітьми планувала відлетіти до Стамбула.

Українській туристці, яка напередодні демонстративно викинула свій паспорт і образливо висловлювалася в бік держави, вручили адмінпротокол про дрібне хуліганство.

Читайте такожУ Києві кур'єр та водій легковика влаштували бійку: інцидент потрапив на відеоПро це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Сьогодні вранці громадянці Інні П. під час вильоту з аеропорту Харкова з уже правильно оформленими виїзними документами на дітей поліцією був вручений протокол за статтями про дрібне хуліганство й ухилення від нормального виховання дітей», – написав Геращенко.

Скандал з паспортами: що сталося

Раніше у мережі з'явилося відео з розсердженою туристкою та її дітьми, котрі викинули закордонні паспорти, бо їх не випустили з країни. Відео жінка розмістила Instagram.

В коментарі УНІАН речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що інцидент трапився в аеропорту Харкова 17 травня, звідки українка разом з двома своїми дітьми, які не досягли 16-річного віку, планувала відлетіти до Стамбула.

За словами Демченка, після отримання відмови в перетині кордону жінка покинула лінію паспортного контролю, однак свого невдоволення прикордонникам вона не висловлювала.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська