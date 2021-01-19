37-річний індус Автар С. прибув в Україну близько трьох років тому з метою потрапити в Європейський Союз. Однак його побили та обікрали на столичному вокзалі, залишивши без документів. Так він і «застряг» у Києві.
Про це повідомляє ТСН.
Чоловік опинився просто неба на Борщагівці, де небайдужі люди допомогли йому неофіційно працевлаштуватися двірником. Автар працював за копійки та мешкав у підвалі, який виділив йому ЖЕК. За словами місцевих жителів, його полюбили, допомагали та підгодовували - розповідають, він був дуже добрим та працьовитим.
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10 січня Автар не вийшов на роботу. Не прийшов він і до знайомої пенсіонерки на щоденний обід, на дзвінки не відповідав. Як згодом виявилось, чоловікові стало зле і його госпіталізували з підозрою на аневризму. Утім вже через три дні він опинився на вулиці.
15 січня Автара знайшли мертвим у розваленому мікробусі на вулиці. Після лікарні він не зміг потрапити до своєї нічліжки у підвалі, бо хтось замкнув її на ключ. У 11-градусний мороз Автар був лише у тоненькій сорочці та одному кросівку.
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