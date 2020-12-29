У Горохівському районі чоловік вбив колегу струменем води із миючого апарата.
Читайте такожНа Одещині чоловік побив металевою трубою поліцейського, який приїхав на викликПро це повідомляють у секторі комунікації поліції Волинської області.
Тіло загиблого працівника, 42-річного волинянина, знайшли на території одного із підприємств у Горохівському районі.
За підозрою у вчиненні умисного вбивства поліцейські затримали 53-річного робітника підприємства.
Слідчі з’ясували, що чоловік під час конфлікту із загиблим спрямував йому в обличчя струмінь води із миючого апарата, яка потрапила до рота, що спричинило смерть потерпілого.
Правопорушника затримали. Після оголошення йому підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, зловмисникові обиратимуть запобіжний захід. Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Триває слідство.
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