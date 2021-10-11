Адвокат таксиста заявив, що поліцейські побили чоловіка.

Правоохоронці майже добу тримали у відділенні таксиста, в машині якого виявили тіло народного депутата Антона Полякова. Поліцейські нібито побили чоловіка.

Про це розповів адвокат таксиста в коментарі ТСН.

За його словами, Полякова в машину таксі пересадили з іншого авто, хоча раніше таксист говорив, що підібрав нардепа на зупинці громадського транспорту.

"Він дав свідчення. Він не знав й не міг знати, чи вони щось вживали, чи не вживали. Він збрехав, що він підібрав його на транспортній зупинці, а насправді йому його пересадили з іншої машини та попросили доставити додому. Ось і все. Спочатку він вирішив не вплутувати інших людей, тому сказав, що забрав з зупинки й повіз. Ось хлопці його і покарали. Але слідів немає, експертиза не покаже", - розповів адвокат.

Читайте такожУ МВС підтвердили, що в крові померлого Полякова знайшли метадонКрім того, він вказав, що водій таксі порушив правила дорожнього руху, тому що поспішав відвезти Полякова в лікарню, коли йому стало погано.

Також адвокат повідомив, що таксиста тримали у відділенні майже добу замість трьох годин, а також приховували його місце знаходження. Водночас потерпілий не має наміру судитися з правоохоронними органами, тому що він "звичайний хлопець й просто хоче жити".

За даними журналістів, водій таксі нібито у 2017 році був судимий за частиною 2 статті 149 "Торгівля людьми" Кримінального кодексу України.

Смерть Антона Полякова

Нагадавши, помер Антон Поляков у Києві в ніч на 8 жовтня. Нардепа знайшли в авто таксі співробітники поліції, він був без свідомості.

Для нардепа викликали швидку допомогу, але медики не змогли його повернути до життя.

Правоохоронці розпочали справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство) з позначкою "природна смерть".

Розтин показав, що Поляков помер через гостру коронарну недостатність, гостру ішемічну хворобу серця.

За відомостями нардепа Галини Янченко, в результаті токсикологічного дослідження з'ясували, що Поляков помер через реакцію алкоголю і метадону.

Автор: Анастасія Горбачова