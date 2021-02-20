Зі слів очевидців, чоловік 50-60 років спав на сидінні, але раптово впав на підлогу, "засмикався" і помер.

В Одеській області затримано потяг через померлого в дорозі пасажира.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в соціальних мережах повідомили очевидці.

«На залізничній станції Дачне Одеської області затримано рух щоденного приміського поїзда № 6254 Одеса Головна - Вапнярка. Причиною стала смерть людини в одному з вагонів», - сказано в повідомленні.

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Як повідомляють пасажири, після відправки від станції Усатове, близько 11:40, машиніст поїзда по гучномовцю оголосив, що в одному з вагонів пасажиру стало погано і необхідна допомога лікарів. Менш ніж за 10 хвилин людина померла. Під час руху, машиністи викликали швидку медичну допомогу, яка прибула на станцію Дачне.

Очевидці відзначають, що помер чоловік 50-60 років, який спав, лежачи на сидінні. Несподівано він "засмикався" і впав на підлогу. Вже на станції Дачне медики піднялися у вагон і констатували смерть.

Поліцейські опитували пасажирів. За попередньою версією, у чоловіка стався серцевий напад.

О 13:32 поїзд відновив рух за маршрутом – у напрямку станції Вигода.

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Автор: Лариса Козова