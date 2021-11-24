Тіло ще одного загиблого в Чорному морі виявили на глибині шість метрів.

У Миколаївській області водолази виявили тіло третього чоловіка, який загинув внаслідок перекидання човна в акваторії Чорного моря поблизу острова Березань.

Про це повідомило ГУ ДСНС України в Миколаївській області.

Зазначається, що сьогодні зранку, тіло третього чоловіка, 1967 р.н., та човен, які потонули у Чорному морі поблизу о. Березань, на глибині 6 метрів виявили водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Читайте такожУ Чернігові на Десні моторний човен збив чоловіка та пошматував йому руку (відео)"Використовуючи гумові човни AQUASTAR-400 та "Колібрі" із залученням 9 рятувальників тіло людини підняли на поверхню та транспортували на берег. Також з дна рятувальники дістали дюралевий човен, який доправили на берег", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 листопада о 08:53 на спецлінію 101 від чергового відділу прикордонної служби "Очаків" надійшла інформація про те, що місцевий рибалка в акваторії Чорного моря поблизу острова Березань виявив перевернутий човен і тіла двох загиблих чоловіків. За його словами, в човні знаходилося три людини.

Рятувальники вилучили тіла двох загиблих, 1949 р.н. та 1961 р.н., та транспортували їх на берег.

Автор: Світлана Макринська