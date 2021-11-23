У човні знаходилися троє чоловіків, стверджував рибалка. Знайдені мертвими двоє осіб.

На Миколаївщині у Чорному морі поблизу острова Березань виявили перевернутий човен з тілами двох чоловіків, ще одного розшукують.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що 22 листопада о 08:53 на спецлінію 101 від чергового відділу прикордонної служби "Очаків" надійшло повідомлення про те, що місцевий рибалка в акваторії Чорного моря поблизу острова Березань виявив перевернутий дюралевий човен та тіла двох загиблих чоловіків.

Читайте такожУ Чернігові на Десні моторний човен збив чоловіка та пошматував йому руку (відео)За його словами, у човні перебувало троє людей.

Рятувальники на гумовому човні AQUASTAR-400 дістались до місця трагедії, вилучили тіла загиблих, 1949 р.н. та 1961 р.н., та транспортували їх на берег.

Також тривали пошуки третього чоловіка 1967 р.н., тіло якого не знайдене. Сьогодні пошуки продовжено.

Нагадаємо, наприкінці жовтня стало відомо, що в Ізмаїльському районі Одеської області рятувальники шукали моряка, який впав у річку Дунай з борту судна.

Пропав боцман суховантажу "Рапстеп". За непідтвердженими даними, зниклому був 41 рік.

Автор: Світлана Макринська