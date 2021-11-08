Чоловік спробував перетнути трамвайну колію у невстановленому для цього місці.

В Одесі в неділю ввечері трамвай смертельно травмував чоловіка.

Як повідомили у прес-службі комунального підприємства "Одесміськелектротранс", НП сталася 7 листопада о 17:10 на вулиці Люстдорфська дорога, неподалік перехрестя з вулицею Бреуса.

"Невідомий чоловік спробував перетнути трамвайну колію у невстановленому для цього місці. В цей час в напрямку Старосінної площі рухався вагон маршруту №3, водій якого, побачивши людину, застосував звуковий сигнал та екстрене гальмування. На жаль, зіткнення уникнути не вдалося", - розповіли у прес-службі.

В результаті, чоловік отримав не сумісні з життям травми і загинув.

На місці працювала слідчо-оперативна група поліції, рух трамвайних маршрутів №3, 13, 27 було призупинено.

Як повідомляв УНІАН, у Суворовському районі Одеси з трамвая, що рушив із зупинки, випала пенсіонерка. Жінка-водій почала рух, не переконавшись у тому, що всі пасажири зайшли у вагон, і пенсіонерка, яка входила через задні двері, випала.

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Автор: Лариса Козова