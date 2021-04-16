У Дніпрі місцева жителька виявила у сміттєвому баку боєприпас.
Читайте такожНа Рівненщині підліток знайшов термос з гранатами (фото)Як повідомляє "Дніпро оперативний", потенційно небезпечна знахідка лежала у смітнику на вулиці Семафорній у Самарському районі міста.
Жінка описала предмет як великий патрон захисного кольору довжиною понад 20 см з чорним маркуванням.
На місце події викликали рятувальників і слідчих. За інформацією видання, з'ясувалося, що у сміттєвому баку був навчально-тренувальний снаряд ЗПУ 20.
Правоохоронці вивчають подробиці.
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