Співробітника СБУ заарештовано за підозрою у викраденні людини та вимаганні 40 тис. євро та 1,6 млн грн.

Співробітника одного з центральних підрозділів Служби безпеки України заарештовано за підозрою у викраденні людини та вимаганні.

Як повідомили у прес-службі Офісу генерального прокурора, його підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. За цими статтями оголошено підозри ще двом особам, ще одній – за фактом вимагання.

За даними слідства, в лютому 2020 року, за попередньою змовою групою осіб, вони викрали потерпілого та вимагали у нього 40 тис. євро та 1,6 млн грн. При цьому погрожували йому вбивством, застосуванням насильства, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, а також притягненням до кримінальної відповідальності за сфальсифікованим обвинуваченням у фінансуванні тероризму та незаконному зберіганні бойових припасів.

Всім підозрюваним судом обрані запобіжні заходи, зокрема, співробітнику СБУ - у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

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Автор: Світлана Закелова