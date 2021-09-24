Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Чоловіка, який у столичному кафе розбив пляшкою голову відвідувачу, відправили під цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Повідомлення про те, що на вулиці Антоновича невідомий вдарив відвідувача кафе пляшкою по голові надійшло до поліції сьогодні.

"Поліцейські з’ясували, що невідомий підійшов до літньої тераси столичного кафе, дістав зі смітника скляну пляшку і вдарив нею по голові відвідувача закладу. 26-річному потерпілому лікарі на місці надали першочергову медичну допомогу. Свідки події зупинили зловмисника та тримали до приїзду поліції", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисника. Ним виявився уродженець Житомирської області, 2003 року народження.

"Він не міг пояснити мотиви свого вчинку, оскільки, ймовірно, перебував під дією наркотичних речовин", - йдеться у повідомленні поліції.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. За скоєне йому загрожує від трьох до семи років ув’язнення.

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Автор: Наталія Хаджі