У столиці судитимуть лікаря за розбійні напади, шахрайство і замах на вбивство.

Прокуратура повідомила про підозру 33-річному київському лікарю-стоматологу у вчиненні замаху на вбивство, розбійних нападах, крадіжці, шахрайстві в особливо великих розмірах та погрозі насильством щодо працівника правоохоронного органу.

Як повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, чоловіка підозрюють за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 345 Кримінального кодесу України.

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"У ході досудового розслідування встановлено, що з травня 2019 року по вересень 2020 року згаданий громадянин, займаючись стоматологічною практикою, вводив пацієнтів в оману, повідомляючи їм хибну інформацію щодо необхідного обсягу медичного лікування. Таким чином, зловмисник заволодів близько 400 тис. грн своїх пацієнтів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у березні 2020 року лікар під приводом необхідності здійснення медичних процедур проник до житла однієї з пацієнток та викрав банківську картку, з якої зняв 78 тис. грн.

Також у червні минулого року підозрюваний під приводом супроводження однієї з пацієнток додому застосував сильнодійні речовини, від яких потерпіла втратила контроль над своїми діями. Користуючись її напівпритомним станом, чоловік заволодів грошима та матеріальними цінностями жінки на загальну суму 63 тис. грн.

"Крім того, вказаний громадянин підозрюється у замаху на вбивство 70-річної громадянки шляхом під’єднання електричних дротів, які заздалегідь мав при собі, до електричного живлення напругою 220 Вт в електричному щитку, що розташований поряд з квартирою проживання потерпілої", - додають у прес-службі.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Під час засідання з обрання запобіжного заходу підозрюваний здійснював погрози на адресу прокурора, у зв’язку з чим йому додатково інкриміновано ч. 1 ст. 345 КК України.

Також на розгляді судів перебувають ще два кримінальні провадження стосовно цієї особи за фактами вчинення інших тяжких злочинів. А саме, у Дарницькому районному суді столиці за ч. 1 ст. 187, ч. 3 ст. 185 КК України та Броварському міськрайонному суді Київської області за ч. 3 ст. 185 КК України.

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Автор: Інна Андаліцька