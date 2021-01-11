Чоловік сидів біля входу і споряджав магазин пістолета патронами.

Поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину біля магазину в місті Біла Церква Київської області.

Про це повідомляє обласна патрульна поліція в Facebook.

"Вчора близько 23-ї години екіпаж патрульних поліцейських отримав повідомлення про стрілянину біля магазину на вулиці Перша Піщана, що в місті Біла Церква. Заявник повідомив, що невідомий чоловік здійснив декілька пострілів з предмета, схожого на зброю. Прибувши на місце події, інспектори виявили особу, яка сиділа біля дверей магазину та споряджала магазин пістолету набоями", - йдеться в повідомленні.

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Чоловіка затримали, ним виявився 35-річний місцевий житель.

Для встановлення всіх обставин цієї події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

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Автор: Юлія Петриченко