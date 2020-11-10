У Дніпрі пішохід відкрив вогонь по автомобілю, який не пропустив його на пішохідному переході.
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Так, зйомки ведуться на відеореєстратор автомобіля, який зупиняється перед пішохідним переходом.
Інше авто не пропускає чоловіка, що ступив на "зебру", після чого той дістає пістолет і здійснює кілька пострілів у бік машини, що віддаляється.
Варто зазначити, що чоловік злегка погойдувався на ногах. Крім нього на пішохідному переході в цей момент перебувала дитина.
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