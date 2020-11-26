У центрі Києва затримали п'яного чоловіка, який розважався, стріляючи на вулиці.
Про це повідомляє "Київ Оперативний" в Facebook.
"На вулиці Басейній, 15 неадекватний чоловік просто так вирішила постріляти з пістолета. Працівниці аптеки, розташованої неподалік, злякалися і викликали охорону", - зазначено в повідомленні.
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Представники приватної охоронної фірми швидко затримали чоловіка після прибуття на місце. Ним виявився місцевий житель на ім'я Микола, 1976 року народження. Згодом його передали поліції.
Пістолет, який вилучили правоохоронці, виявився стартовим, під холості патрони.
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