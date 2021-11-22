За доступ до фейкового сайту зловмисник брав сотні гривень, з'ясували правоохоронці.

У Миколаєві викрили 15-річного підлітка, який створив фейкову "Дію" для підробки COVІD-сертифікатів.

Про це інформує прес-служба Миколаївської обласної прокуратури.

Згідно з повідомленням, припинено протиправну діяльність 15-річного жителя міста Миколаєва за фактом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку (ч. 1 ст. 361 КК України).

За даними слідства, юнак за гроші надавав доступ до сайту, що повторює за дизайном додаток "Дія". У спеціальному редакторі за бажанням клієнтів він міг створити фальшиві копії COVІD-сертифікатів.

Читайте такожФейкова "Дія" і підроблені COVID-сертифікати: Федоров пожартував про створення "паспорта ув'язненого"Як поінформували у прокуратурі, за доступ до сайту зловмисник брав від 250 до 650 гривень.

"Кошти надходили на його електронний гаманець одного з платіжних сервісів країни-агресора, з якого потім підліток виводив гроші на картковий рахунок. Після оплати він надсилав замовнику архів з програмним забезпеченням, клієнту лише залишалось його інсталювати на власний смартфон", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на сайті було авторизовано понад 1 тис. користувачів.

У результаті санкціонованого обшуку правоохоронці знайшли на комп’ютері та смартфоні юнака вихідні файли фейкового мобільного додатку "Дія", листування з покупцями та відомості про його продаж і отримані кошти.

Наразі вживаються заходи для блокування усіх каналів розповсюдження фейкового додатку, притягнення до відповідальності осіб, які придбали вказану послугу.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили 21-річного жителя Запорізької області та 17-річного харків’янина, які створили та збували фейкову версію додатку "Дія".

Автор: Світлана Макринська