Раніше у Запоріжжі поліцейські викрили 21-річного розробника фейкової "Дії".

У Харкові поліція викрила 17-річного хлопця, який створив фейкову версію додатку "Дія" та найбільший канал розповсюдження підробки.

Про це у Facebook повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

"Багаті талантами українці. Шкода, що свої здібності використовують в злочинних цілях. Минулого тижня ми обговорювали юного умільця, який створив фейкову "Дію". Як виявилося, він такий не один", - зазначив поліцейський.

За інформацією Клименка, кіберполіція у Харкові викрила 17-річного хлопця, який не тільки підробив "Дію", а й створив найбільший канал розповсюдження підробки.

"На його телеграм-бот і канал, які вже заблоковані, було підписано понад 20 тисяч осіб. Через чати можна було за 200 грн отримати доступ до фейкової "Дії", за 300 грн – оформити підроблений сертифікат про вакцинацію від COVID-19, за 100 грн – фальшиве посвідчення водія", - розповів посадовець.

За його словами, система працювала за концептуально новою схемою.

"Дані користувачів зберігалися на сервері, що генерував імітуючу веб-сторінку додатку "Дія", і там можна було змінювати будь-яку інформацію про себе. Крім цього, веб-платформа відображала підробний QR-код, який після сканування навіть демонстрував сторінку його успішної валідації. Визнаю, це чудова робота юного хакера. І навіть наша публікація виглядає як своєрідна реклама його навичок. Але принцип невідворотності покарання має працювати: він порушив закон, спекулюючи на складній ситуації в державі, тож має понести відповідне покарання", - додав Клименко.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня в Запорізькій області правоохоронці викрили 21-річного місцевого жителя, який розробив і збував фейкову версію додатку "Дія". За допомогою нього користувачі створювали підроблені копії документів - паспорти, сертифікати вакцинації від COVID-19, водійські посвідчення. Хлопець збував доступ до мобільного додатку через месенджер Telegram за грошову винагороду.

Пізніше віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що розробник фейкової "Дії" до суду проходитиме "перевиховання в ІТ", працюючи над соціальними проектами в Мінцифрі.

Автор: Світлана Макринська