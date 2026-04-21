В Одесі зі стріляниною затримали співробітників ТЦК, - джерело

Представники спецслужби поклали підозрюваних на асфальт униз обличчям.

В Одесі із застосуванням зброї затримали співробітників одного з районних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Як підтвердило УНІАН джерело в СБУ, сьогодні у місті сталося затримання представників військкомату, яких, попередньо, підозрюють у здирстві.

У соцмережах зараз тиражується відео, на яких можна побачити, як силовики затримують чоловіків у воєнному одязі. На кадрах зафіксовано, як невідомі лежать на асфальті обличчям униз. Також було чути звуки пострілів.

Зазначається, що "жорстке затримання" відбувалося на вулиці Балківській. Нібито спецслужба затримала співробітників ТЦК та СП, які пересувалися у двох мікроавтобусах, і під час затримання у них знайшли біти, кастети та велику суму грошей.

Очевидцями події стали одесити, які перебували неподалік місця затримання. На відео чути, як хтось коментує те, що відбувається, і зазначає, що це "відомий у місті бусик". Співробітники ТЦК, які у ньому знаходилися, намагалися втекти від СБУ, але були затримані.

Також з'явилася інформація, що затримані нібито вимагали $30 тис. у жителя міста, якого перед цим насильно заштовхали до мікроавтобуса та погрожували йому зброєю.

За іншою інформацією, йдеться за значно більшу суму, а потерпілий, який нібито має документи, що дають право на відстрочку, заздалегідь звернувся до правоохоронних органів. Сьогодні затримано, за попередніми даними, 8 працівників районного ТЦК.

Інші інциденти зі співробітниками ТЦК та СП

Як писав УНІАН, посадовцю ТЦК та СП в Івано-Франківській області повідомлено про підозру у зв’язку з побиттям військовозобов’язаного під час медогляду. Йшлося, що військовозобов’язаного доставили до ТЦК для уточнення військово-облікових даних, а потім разом з іншими громадянами направили до місцевої лікарні для проходження військово-лікарської комісії.

Під час медогляду чоловік відмовився проходити флюорографію, у відповідь на це заступник начальника ТЦК почав його бити, зокрема п’ять разів ударив потерпілого у ділянку паху. Унаслідок потерпілому завдано тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили необхідність хірургічного видалення одного з органів (орхіектомія).

